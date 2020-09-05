Птичий грипп на птицефабриках в Тюменской области не выявили

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Птичий грипп, очаги которого обнаружены в нескольких районах Тюменской области, не выявлен на птицефабриках региона. Об этом сообщил в субботу на своей странице в Instagram губернатор региона Александр Моор.

"Ограничительные мероприятия действуют на территории четырех районов. Все обнаруженные здесь зараженные особи - это дикие водоплавающие птицы и птицы, содержащиеся в частных хозяйствах. Птицефабрики находятся на особом контроле, поводов для беспокойства нет, все пернатые здоровы", - написал он.

Моор добавил, что владельцы частных хозяйств не могут вывезти птицу с этих районов на продажу. "Тем не менее, мы настоятельно рекомендуем покупать мясо птицы только в магазинах, так как вся поступающая в них продукция проходит ветеринарно-санитарную экспертизу. Стихийные рынки, продажа через интернет-источники и добытые на охоте трофеи сейчас могут представлять для вас опасность", - отметил губернатор.

Птичий грипп - остро протекающее вирусное заболевание, затрагивающее сельскохозяйственных, синантропных и диких птиц, с поражением респираторного и желудочно-кишечного трактов.