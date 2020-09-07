В Свердловской области горит здание пилорамы

ТАСС, 7 сентября. Пожар на площади около 1 тыс. кв. метров произошел на территории пилорамы в поселке Зеленый Бор под Екатеринбургом. Также загорелись бочки с маслом, существует угроза взрыва, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

"В поселке Зеленый Бор города Верхняя Пышма (Свердловская область) на улице Октябрьская, 27 на территории промышленной площадки на открытой местности горит трансформаторное масло в бочках и здание пилорамы. Площадь пожара предварительно составляет около 1 000 квадратных метров. <…> Из-за угрозы взрыва масла огнеборцы работают из-за укрытия", - говорится в сообщении.

В настоящий момент пожар удалось локализовать.

В тушении пожара участвуют 43 человека и 11 единиц техники. По данным МЧС, информации о пострадавших не поступало.

В новость были внесены изменения (04:06 мск) - добавлена информация о локализации пожара.