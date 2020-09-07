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Пожар на промплощадке в Свердловской области потушен

К тушению привлекались 62 человека

ТАСС, 7 сентября. Пожарные ликвидировали пожар, возникший на промышленной площадке в поселке Зеленый Бор под Екатеринбургом, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В 06:10 мск пожар ликвидирован, пострадавших нет. К тушению привлекались 62 человека и 19 единиц техники", - сказали в ведомстве.

Первая информация о возгорании поступила в оперативные службы 01:21 мск. В связи с тем, что загорелись бочки с маслом, существовала угроза взрыва, поэтому пожарные работали с безопасного расстояния и находились в укрытии. На место ЧП прибыла передвижная химическая лаборатория для контроля состояния воздуха в районе пожара. ПДК вредных веществ не превышено.

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РоссияСвердловская область
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