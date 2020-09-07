Схимонах Сергий не намерен приходить на суд, где рассмотрят вопрос его отлучения от церкви

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Схимонах Сергий (Романов), который захватил и удерживает Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, не явится на заседание суда 7 сентября, где будет рассматриваться вопрос отлучения его от церкви за проведение богослужений, несмотря на лишение сана. Соответствующий ответ Романова опубликован в понедельник его представителем Всеволодом Могучевым на странице во "ВКонтакте".

В ответе он отмечает, что явиться лично на заседание суда 7 сентября 2020 года в 12:00 не сможет "из-за недомогания, вызванного продолжающимся душевным потрясением, скорбью и болью", которое вызвала новость, опубликованная на официальном сайте Екатеринбургской епархии: "Святейшим Патриархом утверждена инструкция в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции".

В новости, опубликованной на сайте епархии, приводятся профилактические меры против распространения коронавируса.

Ранее схимонах явился только на одно заседание церковного суда из трех, где рассматривался вопрос лишения его священнического сана, но и на нем не стал давать пояснений. После этого Романов также игнорировал заседания судов по административным правонарушениям в его проповедях.

Духовник Среднеуральского женского монастыря Сергий (Романов) был отстранен от проповедей 27 апреля после появления видеозаписи, на которой он призвал людей выходить на улицы и посещать храмы, несмотря на режим самоизоляции, называл ситуацию с коронавирусом "псевдопандемией". В конце мая после нарушения запрета он был запрещен в служении, совершении таинств, лишен права ношения наперсного креста, церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги, приговор утвержден патриархом. Екатеринбургская епархия напомнила, что Романов своевольно удерживает монастырь и должен его покинуть. Митрополит Екатеринбургской и Верхотурский Кирилл ранее заявил, что все участвовавшие в служениях Романова своими действиями отлучили себя от церкви и могут вернуться в нее только "через открытое отвержение прежнего своего заблуждения".