Историческую военную технику и розыгрыш боя покажут в День танкиста в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Военно-патриотическая акция "День танкиста на Урале" пройдет в Свердловской области 12 сентября на полигоне Свердловский. Об этом сообщил в понедельник журналистам командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

"Принято решение провести День танкиста в формате масштабной военно-патриотической акции. Мероприятие пройдет 12 сентября на полигоне Свердловский под Екатеринбургом. Его смогут посетить все желающие", - сказал генерал-полковник.

В пресс-службе округа уточнили, что в программу праздника будут включены площадки статического показа современной и исторической техники. При этом основу экспозиции составят образцы бронетанкового вооружения как отечественного, так и зарубежного производства: американский танк М3 "Стюарт", средний пехотный танк "Матильда" армии Великобритании, Т-34 с бортовым номером 1-24, принимавший участие в прорыве Манесова моста в Праге под командованием героя-танкиста Ивана Гончаренко, а также современные боевые машины.

Динамический показ будет представлен танковым боем с демонстрацией боевых возможностей современной техники, стоящей на вооружении танковых подразделений Центрального военного округа.

День танкиста учрежден в 1946 году и отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября. Свое начало он берет от парада-марша гвардейской танковой Кантемировской дивизии, прошедшего на Красной площади и ставшего первым официальным празднованием Дня танкиста. Праздник включен в перечень профессиональных праздников ВС РФ.