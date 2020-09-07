Житель Нижневартовска пытался совершить нападение на банк

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 сентября. /ТАСС/. Мужчина попытался напасть на отделение банка в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ), он задержан, проводится проверка. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"Поступило сообщение, что в помещение [отделения банка] зашел гражданин и угрожает. Была проведена эвакуация. Они [сотрудники учреждения] нажали кнопку тревожной сигнализации, приехали сотрудники Росгвардии, мужчину задержали и передали полицейским", - сказал собеседник агентства.

Полиция проводит проверку по данному факту. Все обстоятельства выясняются. В пресс-службе УМВД по Югре ТАСС уточнили, что опасных предметов у нападавшего не найдено. "У мужчины - местного жителя 1972 года рождения - никаких опасных предметов не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

Источник ТАСС в экстренных службах региона уточнил, что мужчина угрожал взорвать отделение банка. "Он вошел в отделение банка и сказал, что у него ружье, гранаты и всех взорвет. Причины его поступка пока неизвестны", - сказал собеседник.

По данным местного Telegram-канала "Сейчас Нижневартовск", мужчина пытался напасть на отделение банка "Открытие". Кроме того, он якобы ранее находился в розыске по ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью").