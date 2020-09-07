Суд лишил сана клириков, которые служат вместе с схимонахом Сергием

"Принято решение по клирикам, которые продолжают совершать богослужения в монастыре с бывшим схиигуменом Сергием. <...> Согласно канонам, они тоже подлежат извержению из сана. Это решение суда принято", - сказал Малета.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Суд Екатеринбургской епархии лишил сана клириков, которые служат вместе с схимонахом Сергием в Среднеуральском женском монастыре. Об этом сообщил журналистам в понедельник настоятель кафедрального Свято-Троицкого собора - председатель церковного (епархиального) суда Екатеринбургской епархии протоиерей Николай Малета.

Руководитель епархиального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ протоиерей Максим Миняйло добавил, что у клириков есть несколько дней для того, чтобы обжаловать решение суда, "касающееся их дальнейшей судьбы как священников. Он также отметил, что речь идет о восьми клириках.

Суд также постановил провести следующее заседание по делу схимонаха, где будет рассматриваться вопрос отлучения его от церкви за проведение служений, несмотря на лишение сана.

"Суд предполагает личное участие, но Сергий не приехал. Назначено второе заседание - оно будет в среду в 12:00", - сказал Малета.

Миняйло добавил, что священник, который был низвержен из сана и "дерзнул приступить к священнослужению", должен быть отлучен от церкви.

Духовник Среднеуральского женского монастыря Сергий был отстранен от проповедей 27 апреля после появления видеозаписи, на которой он призвал людей выходить на улицы и посещать храмы, несмотря на режим самоизоляции, называл ситуацию с коронавирусом "псевдопандемией". В конце мая он был запрещен в служении, церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги, приговор утвержден патриархом.

Екатеринбургская епархия напомнила, что Романов своевольно удерживает монастырь и должен его покинуть. Митрополит Екатеринбургской и Верхотурский Кирилл ранее заявил, что все участвовавшие в служениях Романова своими действиями отлучили себя от церкви и могут вернуться в нее только "через открытое отвержение прежнего своего заблуждения".