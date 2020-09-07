На территории Тюменской области зарегистрировали десять очагов птичьего гриппа

ТАСС, 7 сентября. На территории Тюменской области зарегистрировано десять очагов распространения птичьего гриппа в девяти населенных пунктах. Вся домашняя птица в очагах будет уничтожена, сообщил в понедельник начальник управления ветеринарии Вадим Шульц на странице оперштаба Тюменской области.

"Это высокопатогенный грипп, схожий с тем гриппом птиц, который был в 2005 году. Его резервуаром являются дикие водоплавающие перелетные птицы. Все вспышки, которые произошли - это 10 очагов. Один из очагов - по дикой птице в Казанском районе", - сказал он.

По словам Шульца, сейчас в регионе проводятся мероприятия по ликвидации очагов: вся домашняя птица будет уничтожена, территории продезинфицируют.

В ликвидации очагов птичьего гриппа участвуют специалисты ветеринарной службы, УМВД и администрации муниципалитетов. Медики следят за состоянием здоровья владельцев больной птицы и людей, проживающих в зоне заражения.

5 сентября со ссылкой на Instagram губернатора Тюменской области Александра Моора сообщалось, что ограничительные мероприятия действуют на территории четырех районов. Все обнаруженные зараженные особи - дикие водоплавающие птицы и птицы, содержащиеся в частных хозяйствах.

Птичий грипп - остро протекающее вирусное заболевание, затрагивающее сельскохозяйственных, синантропных и диких птиц, с поражением респираторного и желудочно-кишечного трактов.