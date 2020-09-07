На Ямале отменили обязательную изоляцию вахтовых рабочих

ТАСС, 7 сентября. Обязательная изоляция вахтовых рабочих, прибывающих в Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), отменена в соответствии с приказом губернатора региона. Об этом в понедельник сообщает региональный оперштаб.

На Ямале отменили обязательную двухнедельную обсервацию для вахтовиков. Теперь, согласно изменениям, решение о проведении обсервации работодатель принимает самостоятельно", - говорится в сообщении.

Соответствующие изменения внесены в постановление правительства ЯНАО "О дополнительных мерах по защите населения и предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ямало-Ненецкого автономного округа" от 15 апреля 2020 г.

По информации оперштаба, за весь период пандемии в регионе зарегистрировано 13 739 случаев коронавирусной инфекции, из них 3 527 - у вахтовых рабочих, 13 065 человек выздоровели.