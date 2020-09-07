В школах Екатеринбурга с начала учебного года выявили 18 случаев заражения коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Специалисты выявили 18 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в школах Екатеринбурга с начала учебного года. Об этом сообщил в понедельник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем аккаунте в Instagram.

"В Екатеринбурге из-за коронавируса уже перешли на дистанционное обучение две школы №148 и №179, где заболели восемь и шесть сотрудников соответственно. <…> В школах №16, №120 и №180 болеют по одному ребенку, в школе №97 - один педагог", - написал Куйвашев.

По его словам, решение о полном переводе на онлайн-обучение школ №148 и №179 принималось в том числе из-за того, что еще до выявления в организациях коронавируса ряд зараженных учителей принимали участие в педсоветах. Всего на дистанционное обучение переведены 1 354 ученика из этих школ. Также на удаленное обучение перешли еще четыре класса общей численностью 110 человек в четырех школах. Губернатор напомнил, что школы будут полностью переходить на дистанционное обучение, если заболеваемость коронавирусом среди детей и взрослых составит более 25%.

Куйвашев добавил, что также была приостановлена работа детского сада "Радуга" из-за заражения педагога коронавирусом. Кроме того, закрыты две группы в садике №67, где выявлен случай заражения коронавирусом у сотрудника, и по одной группе в садиках №75 и №339, где заболели один ребенок и один педагог соответственно.

В Свердловской области продолжает действовать масочный режим в общественном транспорте и помещениях, а также ряд других ограничительных мер. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 26 163, из них 125 случаев выявлены за последние сутки.