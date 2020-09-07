Режим самоизоляции для групп риска Свердловской области продлили до 14 сентября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Власти Свердловской области продлили режим самоизоляции для граждан из групп риска до 14 сентября. Об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе региона.

"Губернатор продлил режим самоизоляцию для групп риска. Согласно подписанному Евгением Куйвашевым указу № 490-УГ, режим самоизоляции для свердловчан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями продлен до 14 сентября", - говорится в сообщении.

В Свердловской области продолжает действовать масочный режим в общественном транспорте и помещениях, а также ряд других ограничительных мер. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 26163, из них 125 случаев выявлены за последние сутки.