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Пандемия COVID-19

Режим самоизоляции для групп риска Свердловской области продлили до 14 сентября

Он действует для свердловчан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Власти Свердловской области продлили режим самоизоляции для граждан из групп риска до 14 сентября. Об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе региона.

"Губернатор продлил режим самоизоляцию для групп риска. Согласно подписанному Евгением Куйвашевым указу № 490-УГ, режим самоизоляции для свердловчан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями продлен до 14 сентября", - говорится в сообщении.

В Свердловской области продолжает действовать масочный режим в общественном транспорте и помещениях, а также ряд других ограничительных мер. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 26163, из них 125 случаев выявлены за последние сутки.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская областьПандемия COVID-19
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