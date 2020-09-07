В Югре в августе зафиксировали новый температурный рекорд

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 сентября. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали исторический температурный рекорд в августе 2020 года в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), впервые за всю историю метеонаблюдений воздух на территории региона прогрелся до 33,2 градуса. Предыдущий рекорд, продержавшийся 33 года, был превышен на 1,6 градуса, сообщили ТАСС в понедельник в региональном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Абсолютный максимум был зафиксирован в Ханты-Мансийске 3 августа, когда температура воздуха составила плюс 33,2 градуса. До этого рекорд был зафиксирован 3 августа 1987 года - 31,6 градуса", - сказал собеседник агентства.

По его словам, первая декада августа в целом по региону была теплее обычного. Жару в Югру принес циклон с Европейской части России. "В первых числах августа в ХМАО была зафиксирована сильная жара, когда температура воздуха достигала плюс 33 градуса и выше", - уточнил представитель регионального гидрометцентра.

В августе из-за жары и гроз на территории округа отмечалась высокая пожарная опасность.