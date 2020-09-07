Реконструкцию Свердловского театра драмы перенесли из-за задержки финансирования

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Реконструкция Свердловского академического театра драмы, которая должна была начаться летом, перенесена на неопределенный срок. Об этом сообщила ТАСС в понедельник заместитель гендиректора по информационной политике и связям с общественностью театра Наталья Махлина.

Ранее министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина сообщала ТАСС, что реконструкция театра начнется летом 2020 года до начала театрального сезона - предполагалось, что будет отремонтирован фасад, входная группа и фойе.

"Средства [на реконструкцию] еще не были переведены", - сообщила Махлина, не уточнив причину задержки и предполагаемого времени начала работ.

Ранее губернатор региона Евгений Куйвашев разрешил приостановленную из-за пандемии работу театров, кинотеатров, филармоний и концертных учреждений с 9 сентября.

Свердловский академический театр драмы является одним из ведущих театров Уральского федерального округа. В 2020 году театр отметил 90-летний юбилей, он начал работу в 1930 году. В нынешнее здание на Октябрьской площади театр переехал в 1990 году. Около 10 лет назад здание театра было реконструировано, фасад был застеклен, что вызвало критику общественности.