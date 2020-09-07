В Кургане возбудили уголовное дело по факту сексуального насилия над ребенком

ТАСС, 7 сентября. Уголовное дело возбуждено в отношении 36-летнего курганца по факту насильственных действий сексуального характера над ребенком. Мужчина обвиняется в применении насилия к малолетнему в гостях у своих знакомых, сообщили в понедельник в пресс-службе следственного управления СК РФ.

"Следственными органами СК РФ по Курганской области в отношении 36-летнего жителя города Кургана возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста").

По данным следствия, находясь в гостях у знакомых мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении их малолетнего ребенка. Действия злоумышленника были пресечены родителями ребенка, после чего он был передан представителям правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Мужчина арестован. Сейчас следствие также проверяет обвиняемого на причастность к совершению других возможных преступлений.