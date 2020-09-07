Пострадавшие из-за пандемии курганцы смогут пройти профессиональное переобучение

ТАСС, 7 сентября. Пострадавшие в результате ситуации с пандемией коронавируса работники смогут пройти бесплатное обучение по наиболее востребованным профессиям в Курганской области. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе губернатора региона.

"Жители Курганской области, пострадавшие от пандемии, могут пройти бесплатное обучение по наиболее востребованным на рынке труда профессиям. <…> Отметим, что заявки принимаются от людей, у которых есть риск увольнения, выпускников образовательных организаций 2020 года, а также граждан, состоящих на учете в центре занятости населения", - говорится в сообщении. Уточняется, что оператором программы выступит Курганский промышленный техникум.

Обучение будет проводиться по почти 30 направлениям, среди которых "Веб-дизайн и разработка", "Дошкольное воспитание", "Инженерный дизайн CAD", "Кирпичная кладка", "Обслуживание грузовой техники", "Парикмахерское искусство", "Поварское дело", "Предпринимательство" и многое другое. Обучение будет организовано на базе семи профессиональных образовательных учреждений.

"Лучшие преподаватели Курганской области и страны - мастера и эксперты WorldSkills - предложат участникам программы разные форматы подготовки, а по окончании курсов проведут демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills. По итогам обучения слушатели получат документы о квалификации, а по результатам демонстрационного экзамена - скиллс-паспорт, отражающий уровень владения профессиональными навыками. Он позволит работодателю увидеть, что человек умеет делать, а что нет", - сказали в пресс-службе.

В регионе с начала пандемии зафиксировано 3172 случая коронавируса, сейчас под медицинским наблюдением и на самоизоляции на дому находятся 630 человек. Медики суммарно провели 142 415 исследований.