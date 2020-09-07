В Курганской области направят 6,2 млн рублей на оборудование для поликлиник

ТАСС, 7 сентября. Правительство Курганской области направит 6,2 млн рублей на оборудование для филиалов Курганской детской поликлиники в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора в понедельник.

Ранее местные власти сообщали о необходимости модернизации объектов здравоохранения региона. Побывав в одной из больниц Кургана во время рабочей поездки в феврале, премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал ситуацию в ней "плачевной", а позже дал ряд поручений по поддержке здравоохранения Кургана.

"В этом году благодаря региональной государственной программе "Развитие здравоохранения" Курганская детская поликлиника получит четыре аппарата ИВЛ, кислородные концентраторы, рециркуляторы и другое медицинское оборудование на общую сумму 6,2 млн рублей для лечения тяжело больных детей в отделении паллиативной помощи", - говорится в сообщении.

Кроме этого, планируется привести в порядок фасады трех зданий детской поликлиники за счет внебюджетных источников - в частности, при помощи благотворительности бизнеса, работы хотят завершить до конца года. "Строители уже приступили к работам на всех объектах. Планируется отремонтировать фасады, входные группы и заменить пандусы", - уточнили в пресс-службе.

Представители бизнеса также уже помогли приобрести для поликлиники новый аппарат УЗИ за три млн рублей.