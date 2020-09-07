В 11-м классе гимназии ТюмГУ объявили карантин из-за коронавируса

ТАСС, 7 сентября. Двухнедельный карантин объявлен в гимназии Тюменского государственного университета (ТюмГУ) из-за обнаружения коронавируса у ученицы 11 класса, сообщает оперштаб региона в понедельник.

"Роспотребнадзор выдал предписание о закрытии на карантин 11 "В" класса, так как у одной из учениц тест на коронавирус дал положительный результат. Одноклассники девушки обязаны соблюсти двухнедельный карантин, классный руководитель как наиболее контактировавшая тоже сдала тест. Остальные классы на два дня переведены на дистанционное обучение", - цитируют в оперштабе директора гимназии Сергея Дегтярева.

В сообщении уточняется, что в помещениях гимназии проводится дезинфекция. Если у классного руководителя результат теста на коронавирус будет отрицательным, гимназия вернется к очному обучению, за исключением класса, где учится заболевшая ученица.

"Все классы занимаются по расписанию, уроки проходят в плановом режиме. Временный переход на дистанционное обучение используем для тестирования разных цифровых образовательных платформ", - уточнил Дегтярев.

По информации оперштаба, за весь период пандемии в регионе зарегистрировано 8111 случаев коронавирусной инфекции, 7128 человек выздоровели, 31 - умер.