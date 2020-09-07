Синоптики прогнозируют на Урале потепление во вторую неделю сентября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют потепление в регионах Уральского федерального округа во вторую неделю сентября. Об этом сообщили в региональных гидрометцентрах и администрациях городов.

"Температура идет выше нормы, <…> еще несколько дней выше нормы будет погода. Градуса на 3-4 выше нормы. Картина примерно одинаковая [в Свердловской, Курганской и Челябинской областях]", - сообщили ТАСС в Уральском гидрометцентре. В Свердловской области температура воздуха составит 17-22 градуса, во вторник и среду преимущественно без осадков.

В Курганской области ожидаются заморозки - ночью с 7 на 8 сентября будет от нуля до минус двух градусов в воздухе и на поверхности почвы, сообщает пресс-служба администрации Кургана. По данным регионального гидрометцентра, температура воздуха в регионе к среде поднимется до 18-23 градусов тепла, осадков не прогнозируется.

По данным гидрометцентра Ханты-Мансийского автономного округа, в Югре 7 сентября прогнозируется днем до плюс 10-13 градусов. В ближайшие дни в регионе ожидается потепление до 21 градуса, местами небольшой дождь. Температура ночью плюс 5-12 градусов, днем до 16-21 градуса.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области в среду потеплеет до 15-19 градусов, при этом во вторник дневная температура воздуха составит 11-16 градусов. Ночью возможны заморозки до пяти градусов ниже нуля, осадков не прогнозируется. Заморозки до минус 3-2 градусов ожидаются и в Ямало-Ненецком автономном округе во вторник и среду. До четверга в регионе преимущественно без осадков, к четвергу потеплеет до 15-20 градусов.