Сеть центров помощи людям с ограниченными возможностями охватит 14 свердловских городов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Сеть социальных центров помощи для людей с ограниченными возможностями охватит 14 городов Свердловской области, в том числе Екатеринбург, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Ирбит, Серов, Новоуральск. Об этом сообщили в понедельник в департаменте информационной политики региона.

"Сеть социальных центров помощи и поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья объединит 14 городов Свердловской области. В проект "Социальный кластер" войдут Красноуфимск, Верхняя Пышма, Первоуральск, Ревда, Полевской, Березовский, Екатеринбург, Каменск-Уральский, Асбест, Реж, Нижний Тагил, Ирбит, Серов, Новоуральск. "Социальный кластер" - это первая в России двухуровневая кластерная платформа, ориентированная на повышение качества жизни людей с инвалидностью. Цель проекта - развитие социальных системных проектов в Свердловской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках проекта планируют собрать на интернет-портале "Социо" информацию обо всех услугах и возможностях для получателей социальных пособий и выплат: людей с инвалидностью, многодетных семей, молодых семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих. Также будут открыты центры помощи и поддержки, где будут оказываться эти услуги, проводиться бесплатные консультации.

"Первый социальный центр помощи и поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья - в Екатеринбурге - уже начал свою работу. Именно на базе данной площадки будет сформирована модель, которая в дальнейшем будет тиражироваться в значимых населенных пунктах региона. Проект является совместной инициативой Уральской торгово-промышленной палаты и Ассоциации "Особые люди", - сказали в департаменте.