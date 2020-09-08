На трассе в Тюменской области столкнулись пять автомобилей

ТЮМЕНЬ, 8 сентября. /ТАСС/. ДТП с участием пяти автомобилей произошло на 234-м километре федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск, погиб один человек, сообщили во вторник в пресс-службе Управления ГИБДД по региону.

"Фургон Foton въехал в четыре автомобиля, стоявших в ожидании зеленого сигнала светофора в месте, где проводятся дорожные работы и организовано реверсивное движение транспорта", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, по предварительным данным, водитель грузовика Foton уснул за рулем. В результате столкновения пострадали жители Уватского района Тюменской области: 60-летняя пассажирка автомобиля Renault Sandero погибла на месте, 60-летний водитель получил различные травмы. Обстоятельства аварии выясняются.