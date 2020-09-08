Количество самозанятых жителей Курганской области превысило 1,5 тыс. за два месяца

ТАСС, 8 сентября. Количество зарегистрированных с 1 июля самозанятых превысило 1,5 тыс. человек в Курганской области. Об этом во вторник сообщила пресс-служба губернатора.

С 1 июля в регионе начал действовать новый налоговый режим. Налогом на профессиональный доход могут воспользоваться граждане и индивидуальные предприниматели, не имеющие работников и оказывающие различные услуги населению, реализующие товары собственного производства, а также те, кто получает доход от сдачи в аренду жилья.

"По данным Управления федеральной налоговой службы России по Курганской области, по состоянию на 7 сентября 2020 года число самозанятых достигло в нашем регионе 1 567 человек. <…> Основное преимущество [налога] - небольшие отчисления - всего 4% от дохода тем, кто оказывает услуги физическим лицам, и 6%, если ваши клиенты - юрлица. При этом самозанятые освобождены от обязанности сдавать налоговые декларации и уплачивать страховые взносы в Пенсионный и другие фонды", - говорится в сообщении.

Одной из первых зарегистрировалась как самозанятая Ольга Речкина из Кетово, отметили в пресс-службе. Она делает на дому кондитерскую продукцию. "Я зарегистрировалась через мобильное приложение "Мой налог", не выходя из дома, открыла специальный счет - на него поступают деньги, которые мне клиенты перечисляют, оттуда же будет взиматься налог. Очень удобно и выгодно", - цитируют ее в правительстве.

Президент России Владимир Путин во время обращения к россиянам 23 июня сообщил, что все российские регионы смогут с 1 июля 2020 года вводить на своей территории налоговый режим для самозанятых. С прошлого года этот режим начал действовать в пилотных регионах - Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане, где в качестве самозанятых зарегистрировались более 330 тыс. человек.