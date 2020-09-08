В Югре появилась должность заместителя губернатора по научно-технологическому развитию

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 сентября. /ТАСС/. Должность заместителя губернатора, который будет курировать приоритетные проекты в сфере научно-технологического развития, в том числе высоких биомедицинских технологий, появилась в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). На этот пост назначен Владислав Нигматулин, работающий заместителем директора окружного департамента здравоохранения, сообщается во вторник на сайте правительства региона.

Согласно данным на сайте правительства ХМАО, в настоящее время у главы региона два первых заместителя и девять заместителей. Нигматулин станет десятым.

"Распоряжением губернатора Югры Натальи Комаровой заместитель директора окружного департамента здравоохранения Владислав Нигматулин назначен на должность заместителя главы региона. К своим полномочиям он приступит с 9 сентября 2020 года и будет курировать приоритетные проекты в сфере научно-технологического развития, в том числе высоких биомедицинских технологий", - сказано в сообщении.

По данным департамента общественных и внешних связей Югры, в настоящее время в регионе идет создание научно-технологического центра в Сургуте, в том числе центра высоких биомедицинских технологий, где будут трудиться более 200 специалистов в этой области - генетиков, биохимиков, биоинформатиков, специалистов персонализированной медицины. Ключевым партнером правительства автономного округа в создании центра стал национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", который, в свою очередь, определен базовой площадкой для создания одного из трех российских геномных центров.

"Одним из приоритетных направлений сотрудничества, которые уже закреплены в нормативных документах и института, и правительства автономного округа, станет изучение генетических основ здоровья коренных малочисленных народов Севера, жителей северных регионов", - отметили в департаменте.