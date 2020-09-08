Главу общества инвалидов в ХМАО подозревают в мошенничестве еще на 30 млн рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили еще одно уголовное дело в отношении председателя Ханты-Мансийской районной общественной организации "Всероссийское общество инвалидов". Он подозревается в мошенничестве с выплатами людям с ограниченными возможностями здоровья на сумму более 30 млн рублей, сообщает во вторник пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"По материалам РУ ФСБ России по Тюменской области возбуждено еще одно уголовное дело в отношении председателя Ханты-Мансийской районной общественной организации "Всероссийское общество инвалидов". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). По версии следствия, с марта 2011 года по декабрь 2016 года подозреваемый, занимая указанную должность, совершил хищение денежных средств, подлежащих выплате инвалидам", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, организация "Всероссийское общество инвалидов" осуществляла трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья за счет средств, выделяемых на эти цели компаниями "Газпромнефть-Хантос" и "РН-Юганскнефтегаз". Подозреваемый представлял руководству этих организаций не соответствующие действительности сведения о трудоустройстве инвалидов и фиктивные финансовые отчеты. Полученные в результате более 30 млн рублей он обналичил и распорядился ими по своему усмотрению.

Ранее сообщалось, что в июле следователи регионального управления СК в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). По версии следствия, с января 2017 по апрель 2020 года мужчина совершил хищение более 45 млн рублей, необходимых для выплаты инвалидам, обналичил их и распорядился ими по своему усмотрению. Неправомерные действия руководителя организации были выявлены сотрудниками подразделения ФСБ России по Тюменской области при содействии служб корпоративной защиты "Газпромнефть-Хантос" и "РН-Юганскнефтегаз".

В ходе обысков в офисе общественной организации и по месту жительства подозреваемого были обнаружены и изъяты более 50 ювелирных изделий, предметы посуды и столовые приборы из драгоценных металлов, коллекционные монеты, в том числе зарубежные, из драгоценных металлов, 50 старинных икон, шесть часов дорогих марок, ордена Великой Отечественной войны, слитки драгметаллов.