В Челябинской области число заразившихся коронавирусом составило почти 15 тыс.

ЧЕЛЯБИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в Челябинской области за две недели выросло почти на 1 тыс. и вплотную приблизилось к отметке в 15 тыс., следует из материалов, распространенных пресс-службой Минздрава региона во вторник.

"На утро 8 сентября в Челябинской области подтверждено 14 995 случаев заражения коронавирусом (плюс 75 новых подтверждений ко вчерашнему дню)", - говорится в сообщении.

Лечение продолжают 2 673 человека. Всего 11 879 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

Две недели назад, 25 августа, со ссылкой на областной Минздрав сообщалось, в регионе подтверждены 13 957 случаев заражения коронавирусом.

4 сентября власти Челябинской области продлили до 20 сентября введенный в начале пандемии режим повышенной готовности. Это дало возможность продлить больничные листы гражданам старше 65 лет, которым рекомендована самоизоляция. В общественных местах продолжает действовать масочный режим.