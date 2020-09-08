Коронавирус выявили почти у 5% жителей Свердловской области, вернувшихся из-за границы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Заражение новой коронавирусной инфекцией выявлено у 4,6% жителей Свердловской области, побывавших в заграничных поездках. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

"С 1 августа 2020 года за границей побывали 5 924 свердловчан. <…> По данным на 07.09.2020 г., своевременно и в полном объеме информацию предоставили 5 622 человека. Выявлено 26 инфицированных COVID-2019", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют, что на 115 граждан, которые не предоставили результаты исследований, составлены протоколы. Им грозят штрафы от 15 до 40 тысяч рублей.

В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача России, в течение трех календарных дней со дня прибытия из-за рубежа гражданам РФ необходимо пройти лабораторное обследование на коронавирусную инфекцию методом ПЦР, а информацию о результатах разместить в специальной форме на портале Госуслуг.

В Свердловской области продолжает действовать масочный режим в общественном транспорте и помещениях, а также ряд других ограничительных мер. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 26 163.