Свердловские предприниматели в пандемию оказали помощь медикам более чем на 105 млн рублей

Президиум СОСПП в марте принял решение о создании фонда для борьбы с коронавирусной инфекцией. Расходование средств спецсчета фонда "Стоп Коронавирус" осуществлялось по решению его благотворителей и исходя из потребностей, обозначенных губернатором Свердловской области.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Свердловские предприниматели оказали помощь медучреждениям, военкоматам, ветеранам региона на сумму более 105 млн рублей за время пандемии. Об этом сообщил журналистам во вторник в пресс-центре Уральского регионального информационного центра ТАСС первый вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Михаил Черепанов.

"Этот счет в сумме более 105 млн руб. <…> собрали собственники предприятий Свердловской области, члены союза, это 23 человека. При этом суммы перечислений были от 100 тыс. до 20 млн руб. За счет этих средств мы осуществили 26 проектов. Большинство из них - помощь средствами индивидуальной защиты, в основном медикам, а также помощь по запросу областного военкомата - шла призывная кампания, <…> помощь малоимущим, ветеранам через перечисление в министерство социальной политики, где волонтеры развезли этим гражданам продовольственную помощь", - сказал Черепанов, добавив, что задача фонда решена, средства были израсходованы, а счет закрыт.

Черепанов отметил, что также на собранные средства были закуплены 50 аппаратов искусственной вентиляции легких для ГАУЗ Свердловской области "Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн", которое было перепрофилировано под работу с пациентами с коронавирусом, а также два аппарата - для 40-й больницы Екатеринбурга.

Член президиума совета СОСПП, благотворитель спецсчета Андрей Симановский, который организовал доставку и ввод в эксплуатацию линии по производству защитных масок в регион, отметил, что производство успешно работает и в дальнейшем планируется расширение спектра производимых средств индивидуальной защиты.

Главный врач ГБУЗ СО "Станция скорой медицинской помощи город Асбест" Алексей Cтепченко сказал, что обратился в фонд, когда возникла нехватка средств индивидуальной защиты (СИЗ) на станции, и в течение нескольких дней их заявка была оплачена. Главный врач ГАУЗ "Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн" Олег Забродин также выразил благодарность фонду. Госпиталь был одним из первых перепрофилированных под работу с коронавирусной инфекцией. "У нас лежало порядка 600 пациентов, страдающих COVID-19, чтобы с ними поработать, нужно три раза сменить состав врачей и медсестер, значит три раза их переодеть в СИЗ. У нас уходило до 1 200 комплектов СИЗ в сутки, чтобы обеспечить безопасность работников", - отметил он.