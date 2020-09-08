РЖД выплатят около 500 тыс. рублей свердловчанке, получившей травму на путях 46 лет назад

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Суд обязал компанию "Российские железные дороги" (РЖД) выплатить около 500 тыс. рублей женщине, получившей травму на путях в Свердловской области в 1974 году. Пострадавшая обратилась с иском в суд Екатеринбурга спустя десятки лет, когда в силу возраста и полученной травмы утратила трудоспособность, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда во вторник.

"В 1974 году Людмила С. в возрасте 13 лет была серьезно травмирована: переходя железнодорожные пути, разделявшие ее поселок на две части, она не заметила движущийся на нее поезд. <...> Решением Железнодорожного районного суда города Екатеринбурга был признан факт травмирования железнодорожным составом. С ОАО "РЖД" взысканы ежемесячные выплаты в счет возмещения вреда здоровью в размере 9 265 рублей, начиная с апреля 2020 года бессрочно с последующей индексацией в соответствии с действующим законодательством РФ. Также с ответчика взыскана задолженность по ежемесячным выплатам в счет возмещения вреда здоровью за период с июня 2016 по март 2020 года в размере 418 061 рубля и расходы на нотариальные услуги - 2 421 рубль", - говорится в сообщении с уточнением, что у женщины установлена вторая группа инвалидности в результате полученной травмы.

В пресс-службе отметили, что при рассмотрении спора суд применял положения Гражданского кодекса РСФСР, действовавшие в 1974 году, на момент получения травмы.

Компания "РЖД" была не согласна с решением суда первой инстанции и обжаловала его в Свердловском областном суде. Однако судебная коллегия оставила решение в силе, жалобу - без удовлетворения.