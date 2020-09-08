Челябинские власти направили 14,5 млн рублей на субсидирование перевода машин на газ

ЧЕЛЯБИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Правительство Челябинской области выделило из бюджета региона 14,5 млн рублей в 2020 году на компенсацию скидки, которую предоставляют клиентам пункты переоборудования машин на газомоторное топливо - метан. Об этом ТАСС во вторник сообщили в руководстве Министерства экономического развития региона.

"В 2020 году на такие выплаты в бюджете региона заложено 14,5 млн рублей. Пункты переоборудования [машин на газомоторное топливо - метан], вошедшие в региональный реестр, уже получили первые субсидии в размере 2,4 млн рублей на компенсацию скидки, которую они предоставляют своим клиентам", - сказал собеседник агентства.

В Минэкономразвития Челябинской области добавили, что в дальнейшем объем финансирования планируется значительно увеличить, так как популярность газомоторного топлива постепенно растет. "Потребитель начинает видеть выгоду в экономии на топливе, ведь газ примерно в 2,5 раза дешевле бензина. Кроме того, повышающаяся грамотность населения о безопасности и легкости установки и регистрации газобаллонного оборудования, также растет экологическая сознательность людей", - отметил собеседник.

Ранее сообщалось, по подсчетам заместителя министра энергетики России Антона Инюцына, благодаря использованию КПГ вместо бензина граждане и представители малого и среднего бизнеса смогут сэкономить от 100 до 200 тыс. рублей в год с каждого автомобиля. Регионам была поставлена задача обеспечить фактический доступ малого и среднего бизнеса и граждан к мерам поддержки на новых условиях. Инюцын подчеркивал необходимость сделать это без дополнительной бюрократии в формате одного окна, включая участие в маркетинговой программе "Газпрома". Установка и регистрация газобаллонного оборудования должна производиться в течение не более пяти рабочих дней.

В 2019 году сообщалось, что власти Челябинской области намерены перевести общественный транспорт в крупных городах региона на газомоторное топливо и электричество. В совокупности с другими мерами по улучшению экологической обстановки, переход на экологически чистый транспорт позволит значительно снизить выбросы в атмосферный воздух.