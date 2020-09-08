Свердловские театры смогут освоить около 95% губернаторских грантов, несмотря на пандемию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Театры Свердловской области, получившие в 2019 году гранты губернатора Свердловской области на гастроли, постановки и проведение фестивалей, смогут освоить около 95% средств, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса. Об этом сообщила во вторник в Уральском региональном центре ТАСС министр культуры области Светлана Учайкина.

В прошлом году областные театры получили губернаторские гранты на общую сумму 50 млн рублей на гастроли, постановки и проведение фестивалей.

"Я могу сказать, что [порядка] 95% средств, которые были выделены в рамках гранта губернатора Свердловской области, они театрами потрачены именно на те цели, которые предполагались. <…> Те средства, которые не могли быть потрачены на заявленные проекты, например, Международный конкурс молодых исполнителей имени Курочкина, который был заявлен Театром музыкальной комедии, <…> были возвращены в бюджет области за минусом невозвратных, уже произведенных расходов. Я могу сказать, что часть проектов чуть отодвигаются по времени - например, фестиваль "Петрушка великий", <…> фестиваль молодых исполнителей балетного творчества "Щелкунчик приглашает", - сказала Учайкина, подчеркнув, что за небольшим исключением театрам удастся освоить средства.

Министр рассказала, что, например, Екатеринбургский театр юного зрителя вернул властям 1,5 млн рублей в связи с тем, что у него не состоялась поездка в Бразилию.

Она также отметила, что в некоторых случаях увидеть результаты реализации грантов, возможно, получится уже в следующем году. "Ситуация <…> с теми средствами, которые были выделены в рамках гранта на постановку: работы идут, другое дело, что премьеры затратных, многодельных таких спектаклей могут состояться в январе и феврале по понятным причинам", - пояснила министр.

Ранее губернатор региона Евгений Куйвашев разрешил возобновить приостановленную из-за пандемии работу театров, кинотеатров, филармоний и концертных учреждений с 9 сентября.