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Пандемия COVID-19

Крупнейший вуз Курганской области частично закрылся на карантин из-за коронавируса

В Курганском государственном университете не уточнили количество подтвержденных случаев инфекции

ТАСС, 8 сентября. Карантин введен в административном корпусе Курганского государственного университета (КГУ) на улице Советская в связи с выявлением коронавируса. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе университета.

КГУ - крупнейший вуз Курганской области, здесь обучаются более 10 тыс. студентов.

"Вход в корпус с сегодняшнего дня ограничен, но ректорат и все административные службы работают. Принимаются все необходимые меры по недопущению распространения инфекции. Рекомендации Роспотребнадзора выполняются в полном объеме", - сказали в вузе, не уточнив количество подтвержденных случаев коронавируса.

По данным оперативного штаба, в Курганской области с начала пандемии зафиксировано 3 198 случаев коронавируса, сейчас под медицинским наблюдением и в самоизоляции находятся 640 человек.

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РоссияКурганская областьПандемия COVID-19
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