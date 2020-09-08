Крупнейший вуз Курганской области частично закрылся на карантин из-за коронавируса

ТАСС, 8 сентября. Карантин введен в административном корпусе Курганского государственного университета (КГУ) на улице Советская в связи с выявлением коронавируса. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе университета.

КГУ - крупнейший вуз Курганской области, здесь обучаются более 10 тыс. студентов.

"Вход в корпус с сегодняшнего дня ограничен, но ректорат и все административные службы работают. Принимаются все необходимые меры по недопущению распространения инфекции. Рекомендации Роспотребнадзора выполняются в полном объеме", - сказали в вузе, не уточнив количество подтвержденных случаев коронавируса.

По данным оперативного штаба, в Курганской области с начала пандемии зафиксировано 3 198 случаев коронавируса, сейчас под медицинским наблюдением и в самоизоляции находятся 640 человек.