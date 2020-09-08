Компания ТЭК в Югре по решению суда выплатила почти 60 млн рублей за разлив нефти

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 сентября. /ТАСС/. Нефтегазовая компания по решению Нефтеюганского районного суда выплатила более 59 млн рублей за ущерб окружающей среде в результате нефтеразлива на территории Ханты-Мансийского автономного округа на площади свыше 4 га. Об этом во вторник сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

"Природоохранная прокуратура добилась возмещения ущерба на сумму свыше 59 млн рублей, причиненного нефтедобывающим предприятием окружающей среде на территории ХМАО-Югры", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, на лицензионных участках одного из нефтедобывающих предприятий, ведущих деятельность на территории Лемпинского участкового лесничества в Нефтеюганском районе Югры, было обнаружено размещение нефтесодержащей жидкости на площади более 4 га. В ходе лабораторных исследований в пробах, отобранных с нефтезагрязненного участка, установлено превышение концентрации нефтепродуктов над фоновыми показателями более чем в 300 раз.

В пресс-службе прокуратуры отметили, что по решению суда компания полностью выплатила сумму ущерба, при этом она также обязана провести рекультивацию земель, где было обнаружено загрязнение.