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В Свердловской области в октябре сдадут дом для детей-сирот

На его строительство из областного бюджета направили 84,3 миллиона рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Строительство дома для 52 детей-сирот завершится к октябрю в поселке Невьянского района Свердловской области. На работы власти выделили более 84 млн рублей, сообщили в департаменте информационной политики региона во вторник.

"Строительство четырехэтажного дома для детей-сирот в поселке Цементный Невьянского района близится к завершению. По словам строителей, дом будет готов к октябрю. Планируется, что квартиры в новом доме получат 52 ребенка-сироты. На строительство квартир общей площадью 1718 квадратных метра из областного бюджета направлено 84,3 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

В ближайшие дни планируется приступить к внутренней отделке дома, сейчас заканчиваются работы с проведением отопительных сетей, установкой внутридомовой электроники, уточнили в департаменте. По окончании строительства квартиры в течение 45 дней должны передать фонду жилищного строительства, после этого они будут предоставляться детям-сиротам.

Теги
РоссияСвердловская область
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