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"ВСМПО-Ависма" подала иск более чем на 4 млрд рублей к экс-директору Михаилу Воеводину

Воеводин занимал должность генерального директора с июля 2009 года
Михаил Воеводин Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Михаил Воеводин
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Крупнейший в мире производитель титана корпорация "ВСМПО-Ависма" подал иск о взыскании более 4 млрд 73 млн руб. с бывшего директора компании Михаила Воеводина. Об этом сообщается в материалах электронной картотеки Арбитражного суда Свердловской области.

3 августа сообщалось, что против бывшего гендиректора "ВСМПО-Ависма" Михаила Воеводина возбуждено уголовное дело. О расторжении трудового договора с Воеводиным стало известно в начале мая. По информации пресс-службы предприятия, Воеводин, занимавший должность генерального директора с июля 2009 года, принял решение покинуть корпорацию, чтобы сосредоточиться на личных проектах.

"ВСМПО-Ависма" входит в госкорпорацию "Ростех" и является монополистом в отечественной титановой отрасли, выпуская треть всего мирового титана для авиапрома. Контрольный пакет акций (около 60%) принадлежит менеджменту корпорации, блокпакет - 25% плюс одна акция - Ростеху.

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