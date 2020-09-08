Свердловское Минкультуры предлагает продлить срок гранта для "Коляда Plays"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Министерство культуры Свердловской области обратилось к губернатору с просьбой о переносе срока освоения средств регионального гранта для проведения XIV Международного театрального фестиваля современной драматургии "Коляда Plays" из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом сообщила во вторник в Уральском региональном центре ТАСС министр культуры региона Светлана Учайкина.

"Сроки реализации грантов, которые выделялись в этом году - 31 декабря 2020 года. Поэтому сегодня мы подготовили обращение в адрес губернатора с просьбой о том, чтобы была представлена возможность выйти за пределы календарного года [при освоении средств гранта на проведение "Коляда Plays"] с учетом ситуации, которая сложилась сегодня не по вине Николая Владимировича Коляды, не по вине кого-то", - сказала она.

Учайкина уточнила, что фестиваль получил как региональный грант, так и федеральный. Президентский грант предполагает покрытие затрат именно на оплату проезда зарубежных коллективов-участников. В связи с этим и ситуацией с пандемией, по ее словам, Коляда опасается принимать решение о проведении фестиваля, например, в ноябре.

"Вопрос решается. Но я думаю, что мы найдем варианты для того, чтобы не оставить "Коляда Plays" без поддержки губернатора Свердловской области", - подчеркнула она.

Николай Коляда - актер, писатель, драматург, сценарист, театральный режиссер, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат международной премии им. Станиславского. Он возглавляет "Коляда-театр" в Екатеринбурге, основанный в 2001 году. Коллектив театра неоднократно выступал в Москве, Санкт-Петербурге, гастролировал во Франции, Германии, Словении, Польше и других странах. "Коляда-театр" считается одним из ведущих провинциальных театров России.