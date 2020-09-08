Проект победителя конкурса "Лидеры России" из Тюмени позволит создать 1500 рабочих мест

ТАСС, 8 сентября. Проект победителя конкурса "Лидеры России" из Тюмени по модернизации построенных в советское время заводов позволит создать 1,5 тыс. рабочих мест, сообщила автор проекта Ольга Романец во вторник на встрече президента России Владимира Путина с победителями конкурса в режиме видеосвязи.

"Есть пространства, которые никак не используются. Например, большие заводы, которые строились в советское время. Сейчас я и моя команда работаем над тем, чтобы придать новую жизнь бывшей промышленной территории и сделать ее умное наполнение, чтобы в одном пространстве могли размещаться и современные производства, и лаборатории, и креативные индустрии. Мы предполагаем, что такая умная трансформация позволит создать до 1,5 тыс. рабочих мест и дать новую жизнь десяткам новых современных производств", - сказала она.

Романец добавила, что возглавляет региональный институт развития и занимается привлечением инвестиций в Тюменскую область, а также поддержкой предпринимательства. Финал конкурса, сказала победитель, позволил участникам значительно вырасти в профессиональном плане и особо отметила рост количества женщин-конкурсантов.

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе главы государства. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации и продвижению общественных инициатив.