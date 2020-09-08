Шесть классов в школах Югры перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 сентября. /ТАСС/. Ученики шести классов в четырех муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа переведены на дистанционное обучение на две недели из-за выявленных контактных лиц и случаев коронавирусной инфекции. Об этом во вторник сообщил директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин.

"В настоящий момент в шести классах объявлен карантин по коронавирусу - в Сургуте, Октябрьском районе, Кондинском районе и Ханты-Мансийске. Это не означает, что там вспышка заболевания. Просто были определены контактные лица либо кто-то из заболевших. В качестве превентивной меры эти классы были переведены на дистанционную форму обучения на двухнедельный срок", - сказал Дренин в ходе заседания регионального штаба по ситуации с коронавирусной инфекцией.

По его словам, в настоящий момент также временно приостановлен образовательный процесс в пяти группах детских садов в Сургуте, Урае и Ханты-Мансийске. "Из них три по коронавирусу и две по гриппу", - пояснил глава департамента.

Режим обязательной самоизоляции в Югре действовал с 31 марта по 5 апреля, а затем был продлен до 20 сентября, но только для пожилых граждан, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями. С 1 сентября регион перешел к третьему этапу снятия ограничений. Возобновлена деятельность СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, саун, объектов розничной торговли, пансионатов, гостиниц, санаториев. Кроме того, власти разрешили индивидуальные занятия спортом на улице пожилым старше 65 лет, людям с хроническими заболеваниями и беременным. С 7 сентября разрешена работа МФЦ и их структурных подразделений.

По данным регионального оперативного штаба, в Югре на 8 сентября зарегистрировано 20 193 случая заражения коронавирусной инфекцией, 175 человек умерли, 19 261 пациент выздоровел. Регион занимает шестое место в России по общему числу случаев заражения коронавирусом.