Пассажиропоток "Уральских авиалиний" вырос в 20 раз по сравнению с началом пандемии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Пассажиропоток авиакомпании "Уральские авиалинии" в августе 2020 года вырос в 22,4 раза по сравнению с апрелем 2020 года и в 1,5 раза по сравнению с июлем 2020 года и составил почти миллион пассажиров, сообщается во вторник в официальном Telegram-канале компании.

"В августе 2020 года "Уральские авиалинии" перевезли 934 375 пассажиров. По сравнению с июлем этого же года пассажиропоток вырос в 1,5 раза, а по сравнению с апрелем 2020 - в 22,4 раза. На внутренних воздушных линиях (ВВЛ) перевезено 850 253, на международных воздушных линиях (МВЛ) - 84 122 человека. Однако это ниже показателей августа 2019 на 15%", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в августе авиакомпания выполнила 6 231 рейс. По сравнению с июлем 2020 года авиакомпания увеличила количество рейсов более чем в 1,3 раза. С показателями аналогичного периода 2019 года разрыв составил 4%.

Всего с начала года услугами авиакомпании воспользовались 3,6 млн пассажиров, что на 44% меньше аналогичного показателя прошлого года. Всего за этот период выполнено 27 824 рейса, что на 34% ниже показателя 2019 года.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. В 2019 году компания перевезла более 9,5 млн пассажиров. Она эксплуатирует 48 авиалайнеров на условиях операционного лизинга.