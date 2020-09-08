В УФО кредитные каникулы аннулировали более 1,2 тыс. жителей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Кредитные каникулы аннулированы по 1 275 требованиям жителей Уральского федерального округа (УФО) на сумму 538,7 млн руб. Причиной аннуляции является непредоставление гражданами документов, подтверждающих снижение дохода, сообщили во вторник ТАСС в отделе по связям с общественностью Уральского главного управления Банка России.

"Количество требований жителей УФО, по которым кредитные каникулы были фактически предоставлены, но позднее аннулированы по причине неподтверждения условия снижения дохода, составило 1 275 единиц, объем ссудной задолженности составил 538,7 млн руб.", - сообщили в управлении.

В отделе по связям с общественностью подчеркнули, что по закону о кредитных каникулах граждане должны были в течение 90 дней собрать и направить кредитору документы, подтверждающие снижение дохода, при этом 30 дней даются дополнительно, если какие-то непредвиденные обстоятельства помешали это сделать в срок. Граждане, которые не успели это сделать в срок, лишаются права на отсрочку по кредиту, соответственно, возникает просроченная задолженность по кредиту. "Банк России рекомендует гражданам обратиться в свой банк, даже если у них нет документов, подтверждающих право на кредитные каникулы. С другой стороны, кредитным организациям регулятор рекомендовал выявлять все обстоятельства материального положения заемщика и находить приемлемые для обеих сторон решения, например, предоставлять заемщикам различные варианты реструктуризации. Стоит отметить, что по УрФО доля таких аннулированных требований по каникулам невысока - 4% от всех рассмотренных", - добавили в управлении.

3 апреля сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул гражданам, индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП). В соответствии с принятыми нормами заемщики могут обратиться к кредитору с требованием установить кредитные каникулы сроком до шести месяцев, если их доходы за предшествующий месяц снизились на 30% и более по сравнению со среднемесячными доходами предыдущего года.