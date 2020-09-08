Юбилейный фестиваль кукол "Петрушка Великий" на Урале соберет 160 участников из трех стран

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. X Международный фестиваль театров кукол "Петрушка Великий", который пройдет с 10 по 14 сентября в Екатеринбурге, соберет 160 участников из России, Германии и Франции. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе культурно-выставочного комплекса "Синара Центр".

"Екатеринбургский театр кукол вновь собирает под фестивальным флагом лучшие спектакли со всего мира, с 10 по 14 сентября Екатеринбург станет центром концентрации творческой силы кукольников. <…> Юбилейный X Международный фестиваль театров кукол "Петрушка Великий": три страны (Россия, Германия, Франция), 160 участников", - говорится в сообщении.

Тема фестиваля этого года - "Театр кукол: связь времен" - позволила "собрать спектакли, обращенные к традиции или направленные на смелый поиск новых форм, адресованные детям или обращенные к взрослому зрителю, вдохновленные историями прошлого или опытом современности".

Посетители фестиваля смогут увидеть 15 спектаклей. "Республиканский театр кукол Республики Марий Эл привезет мистический спектакль "Ночной караул", созданный совместно с писателем Денисом Осокиным, Омский государственный театр куклы, актера, маски "Арлекин" предложит зрителям примерить "Калоши счастья" Ганса Христиана Андерсена, театр кукол Республики Карелия покажет свою версию пушкинской истории "О рыбаке и рыбке". <…> Театр "Karlsson Haus" из Санкт-Петербурга пригласит смельчаков в "Сад наслаждений", авторы которого вдохновлялись творчеством Иеронима Босха, тему Босха подхватят и гости из Германии <…> - участие коллектива "Марк Шниттгер Фигурен Театр" из города Киль стало возможным благодаря поддержке Института им. Гете. Французский театр "Де Фурми дан ла Лантерн" из города Лилль покажет историю "Наперекор ветру", - рассказали в пресс-службе.

Министр культуры региона Светлана Учайкина уточнила в Уральском региональном центре ТАСС, что часть мероприятий "Петрушки Великого" пройдут в онлайн-режиме. "Но это все равно очень интересный опыт для участников фестиваля, которые приедут из разных городов РФ - такие мастер-классы, которые для них проведут зарубежные артисты", - считает она.

О фестивале

Международный фестиваль театров кукол "Петрушка Великий" проходит в Екатеринбурге с 2002 года. За все это время в нем приняли участие более ста коллективов с пяти континентов мира. Среди членов жюри - мастера-кукольники и ведущие театральные критики. В этом году фестиваль пройдет на площадках в "Колизее", ТЮЗ, "Синара Центре" и в Свердловском театре музыкальной комедии.