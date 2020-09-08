Более 20 классов и три школы закрыли на карантин в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. Случаи заражения коронавирусом выявлены в трех школах и более чем 20 классах в Свердловской области. Учреждения и классы закрыты на карантин, сообщил во вторник в ходе брифинга заместитель губернатора области Павел Креков.

"Закрыто три школы, одна из них малокомплектная с численностью учащихся в 40 человек, <…> больше 20 классов закрыто по Свердловской области. Причем основная часть не в Екатеринбурге, она разбросана в разных городах, например, в Краснотурьинске три класса закрыто", - сказал Креков.

Учебный год в школах Свердловской области начался очно. Преподавателям и ученикам разрешили не использовать маски внутри школы, обязательным это требование осталось для работников технических служб. За каждым классом закрепили свой кабинет, изменилось расписание уроков и перемен. Ранее Креков сообщал, что ученики в Свердловской области, которые прибыли из-за границы, но не прошли тестирование на коронавирус, не будут допускаться в школы с 7 сентября.

В Свердловской области продолжает действовать масочный режим в общественном транспорте и помещениях, а также ряд других ограничительных мер. Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями продлен до 14 сентября.