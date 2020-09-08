В Свердловской области начался всероссийский субботник "Зеленая Россия"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Восьмой Всероссийский субботник "Зеленая Россия" стартовал в Свердловской области, сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

"Раньше мы проводили субботник офлайн с привлечением огромного количества общественных и государственных организаций, МВД, МЧС, ГУФСИН и Росгвардии. Текущая ситуация не позволяет нам подобный формат, но мы приняли решение стартовать онлайн", - рассказал он.

По словам Кузнецова, сотрудники регионального Минприроды уже провели уборку в Шарташском лесном парке Екатеринбурга с соблюдением всех противоэпидемических мер. Министр добавил, что присоединиться к субботнику может любой житель региона или организация, достаточно выбрать площадку для уборки. Министерство поможет участникам с инвентарем и вывозом собранного мусора. Субботник продлится месяц. Участники "Зеленой России" смогут отчитаться об участии в акции, прислав на сайт проекта или Минприроды фото- и видеоотчеты.

"Всех призываем присоединиться, можно выбрать какую-то площадку, парк, убрать можно и собственный двор. Мы организуем прием фото- и видеоматериалов от участников субботника, на сайте запустим соответствующий раздел", - добавил Алексей Кузнецов.

Всероссийский субботник "Зеленая Россия" в 2020 году проходит в восьмой раз. В 2019 году в нем приняли участие более 10 млн россиян из 85 регионов.