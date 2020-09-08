Ремонт Свердловского театра драмы перенесли на 2021 год

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Ремонтные работы в Свердловском академическом театре драмы продолжатся в 2021 году. Завершить их в полном объеме не удалось из-за ситуации с пандемией коронавируса, сообщила во вторник ТАСС министр культуры региона Светлана Учайкина.

Работы по ремонту театра планировалось начать летом. Предполагалось отремонтировать фасад, входную группу и фойе.

"Частично они [ремонтные работы] сделаны, но не в том объеме из-за пандемии. Мы их отложили на следующий год, потому что часто работы можно выполнить только в то время, пока театр в отпуске, чтобы не мешать репетиционному процессу и прочему", - рассказала Учайкина.

Свердловский академический театр драмы является одним из ведущих театров Уральского федерального округа. В 2020 году он отметил 90-летний юбилей. В здание на Октябрьской площади театр переехал в 1990 году. Около 10 лет назад здание реконструировали, застеклив фасад, что вызвало недовольство у горожан.