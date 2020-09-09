Схимонах Сергий попросил заслушать в церковном суде свидетелей по его делу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Лишенный сана схимонах Сергий (Романов), который захватил и удерживает Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, попросил митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла заслушать на заседании церковного суда, где рассматривается вопрос его отлучения от церкви, его свидетелей. Соответствующее обращение Романова опубликовано в среду его представителем Всеволодом Могучевым на странице во "ВКонтакте".

Судебное заседание по делу об отлучении Романова от церкви за проведение богослужений, несмотря на лишение его сана, было назначено на 7 сентября. Схимонах на заседание не явился по состоянию здоровья, в связи с чем его перенесли на 9 сентября.

"Для продолжения суда надо мной прошу церковный суд вызвать и заслушать свидетелей моих обвинений: Валерия Сутормина, Вячеслава Балакина, Светлану Шахову, Валерию Балакиреву, Николая Егорцева, Павла Тимченко. <...> Прошу исправить канонические ошибки в церковном судопроизводстве для верного окончания моего дела и рассмотрения моих канонических обвинений", - говорится в его обращении к митрополиту.

Также схимонах Сергий отметил, что, несмотря на то, что митрополит перенес заседание суда, он не поинтересовался состоянием его здоровья и возможностью выздоровления.

Духовник Среднеуральского женского монастыря Сергий (Романов) был отстранен от проповедей 27 апреля после появления видеозаписи, на которой он призвал людей выходить на улицы и посещать храмы, несмотря на режим самоизоляции, называл ситуацию с коронавирусом "псевдопандемией". В конце мая после нарушения запрета он был запрещен в служении, совершении таинств, лишен права ношения наперсного креста, церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги, приговор утвержден патриархом. Екатеринбургская епархия напомнила, что Романов своевольно удерживает монастырь и должен его покинуть. Митрополит Екатеринбургской и Верхотурский Кирилл ранее заявил, что все участвовавшие в служениях Романова своими действиями отлучили себя от церкви и могут вернуться в нее только "через открытое отвержение прежнего своего заблуждения".