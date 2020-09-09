Детский омбудсмен в Югре сообщила, что в Сирии находятся девять детей из округа

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 сентября. /ТАСС/. Девять детей из Ханты-Мансийского автономного округа находятся в настоящее время в Сирии, среди них есть родившиеся в арабской республике, готовятся необходимые документы на их возвращение. Об этом в среду сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Югре Татьяна Моховикова.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила журналистам, что в среду в Россию из Сирии были доставлены 15 детей, среди них есть раненые, они направлены на лечение. По ее словам, в числе прибывших в РФ детей девять мальчиков и шесть девочек в возрасте от двух до 17 лет.

"В данной группе детей из ХМАО нет. В настоящее время на территории Сирии находятся девять наших детей, как мальчики, так и девочки. Часть из них родились на территории арабской республики, а другие были вывезены родителями ранее с территории Югры. Возраст у них разный - как дошкольный, так и школьный", - сказала Моховикова.

По ее словам, в настоящее время готовятся документы по возвращению этих детей на родину, точная дата возвращения детей из Сирии в Россию и в дальнейшем в Югру неизвестна.

Ранее Моховикова сообщала ТАСС, что в Югру из Сирии были доставлены двое детей. Их мать, жительница ХМАО, уехала вслед за мужем в арабскую республику, где родила девочку. В настоящее время женщина находится в тюрьме в Ираке, она осуждена за пособничество терроризму. Сведений об отце девочки, по словам детского омбудсмена, нет. 20 ноября 2019 года девочка была возвращена в Югру, сейчас она живет с бабушкой и старшим братом. Брат родился в ХМАО, мать забрала его в Сирию. В Югру он был возвращен в первой половине 2019 года.