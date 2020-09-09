Eilenkrig и The Hatters выступят на Ural Music Night в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Коллектив Eilenkrig и российский джазовый трубач, продюсер Вадим Эйленкриг, а также The Hatters выступят на Ural Music Night в Екатеринбурге наряду с певицей Елкой и группой "Хлеб". Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой фестиваля.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев согласовал проведение фестиваля на 18 сентября. В то же время он отметил, что может изменить решение, если до 14 сентября будет зафиксирован значительный рост заражений коронавирусом в области. Ранее организаторы уже анонсировали участие в фестивале певицы Елки, группы "Хлеб", Junkyard Storytellaz, ProJazz.Group, коллективов "Максим Свобода", Oligarkh, "Старый приятель".

"Оргкомитет Уральской ночи музыки анонсировал вторую часть хедлайнеров фестиваля. Традиционно на Ural Music Night будут представлены практически все направления музыки - от классики, джаза, фанка, этнической и народной музыки, рока, инди, поп-музыки, электроники до металла и городского шансона. На площади 1905 года с коллективом Eilenkrig свою программу представит российский джазовый трубач, продюсер Вадим Эйленкриг, выступавший с сольным концертом в Carnegie Hall, обладатель премии "Музыкант года" по версии "Радио Jazz 89.1", ведущий шоу "Большой джаз" и авторской музыкальной программы "Клуб Шаболовка, 37" на телеканале "Россия-Культура". На Плотинке устроит танцы группа The Hatters", - говорится в сообщении.

Также на площадках выступят Кристина Кошелева, "Симфонический квартирник" (совместный проект группы "Ромарио" и струнного квартета "Аристократ"), гостями станут Александр Гагарин ("Сансара"), Алексей Романов "Воскресение", Максим Леонидов ("Секрет"), Алексей Иващенко ("Иваси"), группа "Nоль три", ансамбль Amber Sept, Flamencura под руководством гитариста и композитора Алексея Стародубцева, "Отава Е" и "Изумруд".

Вход на площадки будет проходить по предварительной регистрации на сайте uralmusicnight.ru в связи с ситуацией с пандемией коронавируса. Кроме того, будет организована онлайн-трансляция с 10 площадок фестиваля.

Ural Music Night проходит в Екатеринбурге с 2015 года, это крупнейший в России однодневный музыкальный фестиваль - в прошлом году он собрал около 300 тыс. зрителей на более чем 100 площадках. Фестиваль Ural Music Night 2020 выиграл президентский грант на 40 млн рублей, в целом же на его организацию потребуется более 123 млн рублей.