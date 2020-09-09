Схимонах Сергий не явился на суд, где рассматривается вопрос отлучения его от церкви

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Схимонах Сергий (Романов), который захватил и удерживает Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, не явился на заседание церковного суда 9 сентября, где рассматривается вопрос отлучения его от церкви за проведение богослужений, несмотря на лишение сана, передает корреспондент ТАСС.

7 сентября Романов не пришел на первое заседание по делу его отлучения от церкви, в связи с чем оно было перенесено на 9 сентября. Утром 9 сентября схимонах попросил заслушать на заседании суда шестерых его свидетелей.

Представитель епархии Анжела Тамбова сообщила в среду журналистам, что обращение схимонаха с просьбой заслушать его свидетелей на заседании сейчас рассматривается церковным судом.

Ранее, когда рассматривался вопрос лишения Романова священнического сана, схимонах явился только на одно заседание церковного суда из трех, но и на нем не стал давать пояснений. После этого он также проигнорировал заседания судов по административным правонарушениям в его проповедях.

Духовник Среднеуральского женского монастыря Сергий (Романов) был отстранен от проповедей 27 апреля после появления видеозаписи, на которой он призвал людей выходить на улицы и посещать храмы, несмотря на режим самоизоляции, называл ситуацию с коронавирусом "псевдопандемией". В конце мая после нарушения запрета он был запрещен в служении, совершении таинств, лишен права ношения наперсного креста, церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги, приговор утвержден патриархом. Екатеринбургская епархия напомнила, что Романов своевольно удерживает монастырь и должен его покинуть. Митрополит Екатеринбургской и Верхотурский Кирилл ранее заявил, что все участвовавшие в служениях Романова своими действиями отлучили себя от церкви и могут вернуться в нее только "через открытое отвержение прежнего своего заблуждения".

В новость были внесены изменения (11:35 мск) - добавлена информация в третьем абзаце о рассмотрении обращения Сергия.