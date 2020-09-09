Общественный центр площадью 850 кв. м появится в отдаленной уральской деревне

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Общественный центр откроется в деревне Малый Турыш в Свердловской области. Площадь центра составит 850 кв. м, в него будут приезжать дефицитные для деревни специалисты, в частности, врачи и парикмахеры, сообщила в среду на встрече с журналистами социальный предприниматель Гузель Санжапова, которая занимается развитием производств в Малом Турыше.

По данным 2016 года, население деревни составляет 69 человек, проживающих в 16 домах.

"Сегодня мы строим клуб, как его называют пожилые люди, но на самом деле это большой общественный центр. Это здание [площадью] 850 квадратных метров. Я надеюсь, что через год мы позовем вас всех в гости и откроем это огромное здание", - сказала Санжапова.

Она отметила, что в деревне нет магазина, а автолавка приезжает раз в неделю. "Если вы хотите купить свежий хлеб, и у вас нет машины, либо вы пять километров пешком идете в соседнюю деревню, либо вы покупаете раз в неделю в автолавке шесть булок хлеба", - отметила она.

В новом центре появится пекарня, различные центры по оказанию услуг населению, в планах приглашать медиков, парикмахеров и других специалисты, которые "для деревни являются роскошью". Также будет создано большое образовательное пространство, добавила Санжапова.

В 2016 году ТАСС сообщал, что Общественная палата РФ поддержала проект предпринимательницы из Свердловской области Гузели Санжаповой, организовавшей в родной деревне Малый Турыш производство меда с ягодами, варенья и джемов из дикоросов, которые пользуются популярностью в Москве и Санкт-Петербурге. Семье Санжаповых в наследство досталась пасека, и девушка начала свой бизнес со сбора средств на краудфандинговой площадке для покупки машины, превращающей обычный мед в крем. После этого она стала нанимать местных пенсионерок, которые собирали ягоды для добавок в крем-мед, в месяц выходит порядка 200 кг крем-меда с ягодами.