Заседание по делу об отлучении схимонаха Сергия от церкви перенесли на 10 сентября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Суд Екатеринбургской епархии постановил провести 10 сентября третье заседание по вопросу отлучения от церкви схимонаха Сергия (Романова) за проведение богослужений, несмотря на лишение сана. Об этом сообщил журналистам в среду председатель церковного (епархиального) суда Екатеринбургской епархии митрофорный протоиерей Николай Малета.

Романов 7 и 9 сентября не явился на судебные заседания по вопросу его отлучения от церкви. Если он не явится и на третье заседание, оно может стать последним, и решение по делу может быть принято без участия схимонаха.

"Отец Сергий не прибыл на заседание суда, поэтому [оно] переносится на завтра, 10 сентября. Думаю, и завтра окончательного решения не будет", - сказал протоиерей.

Он уточнил, что свидетели со стороны схимонаха Сергия смогут прийти на заседание в случае, если схимонах явится в суд. Ранее Романов попросил заслушать на заседании суда шестерых его свидетелей.

Духовник Среднеуральского женского монастыря Сергий (Романов) был отстранен от проповедей 27 апреля после появления видеозаписи, на которой он призвал людей выходить на улицы и посещать храмы, несмотря на режим самоизоляции, называл ситуацию с коронавирусом "псевдопандемией". В конце мая после нарушения запрета он был запрещен в служении, совершении таинств, лишен права ношения наперсного креста, церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги, приговор утвержден патриархом. Екатеринбургская епархия напомнила, что Романов своевольно удерживает монастырь и должен его покинуть. Митрополит Екатеринбургской и Верхотурский Кирилл ранее заявил, что все участвовавшие в служениях Романова своими действиями отлучили себя от церкви и могут вернуться в нее только "через открытое отвержение прежнего своего заблуждения".

В новость были внесены изменения (12:22 мск) — добавлены подробности после третьго абзаца.