Суд отказал экс-сотруднику тюменского СК в обжаловании увольнения за воровские лозунги

ТАСС, 9 сентября. Центральный районный суд города Тюмени отказал бывшему тюменскому следователю Рафику Аглиуллину, уволенному после публикации видеозаписи с банкета, в котором, по данным СМИ, принимали участие сотрудники следственных органов и полиции, в иске к следственному управлению СК РФ по Тюменской области, следует из данных суда.

"Отказано в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)", - говорится в сообщении.

В опубликованных материалах говорится, что он обратился с иском к следственному управлению СК РФ по Тюменской области "об обязании изменить дату и формулировку причин увольнения, об обязании перевести на другую работу в связи с признанием приказа в отношении государственного (муниципального) служащего об увольнении недействительным".

В феврале была опубликована видеозапись банкета, на которой, по данным распространивших видео СМИ, собравшиеся сотрудники следственных органов и полиции отмечали повышение по службе одного из них. Собравшиеся позировали на камеру, а один из гостей в этот момент кричал воровские лозунги. После проведенной проверки Следственный комитет России уволил следователя Аглиуллина по дискредитирующим основаниям.