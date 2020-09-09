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В Челябинске возбудили дело о махинациях на 400 тыс. рублей с имуществом госпредприятия

Бывшему директору ОГУП "Областной центр технической инвентаризации" предъявили обвинение в превышении должностных полномочий

ЧЕЛЯБИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Управление Следственного комитета России по Челябинской области возбудило уголовное дело о махинациях на сумму свыше 400 тысяч рублей с имуществом ОГУП "Областной центр технической инвентаризации". Бывшему директору предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, говорится в сообщении пресс-службы следственного управления.

"Следственными органами СК РФ по Челябинской области бывшему начальнику областного государственного унитарного предприятия "Областной ЦТИ" предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий") УК РФ. <...> В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

По предварительным данным управления, сотрудниками Контрольно-счетной палаты Челябинской области в ходе проверки было установлено, что в 2019 году обвиняемая превысила должностные полномочия. Реализуя имущество предприятия, она причинила ущерб на сумму свыше 400 тысяч рублей.

Ранее пресс-служба Контрольно-счетной палаты Челябинской области сообщила СМИ, что в ОГУП "Областной центр технической инвентаризации" выявлены финансовые и другие нарушения. Материалы проверки были направлены губернатору региона, в законодательное собрание и в прокуратуру.

В пресс-службе Управления ФСБ России по Челябинской области ТАСС сообщили, что преступление было выявлено сотрудниками УФСБ. Они осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

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